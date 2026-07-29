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Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: कांडी गांव निवासी लाख देव राम के 28 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए। वह मझिआंव से अपने घर जा रहे थे कि चोरांटी पहाड़ के पास उनकी मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायन

Garhwa News: मझिआंव। कांडी गांव निवासी लाख देव राम के 28 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गया। वह मझिआंव से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान चोरांटी पहाड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। उससे वह घायल हो गया। उसके बाद उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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