Garhwa News: मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, जिले में अबतक महज 4.27% हुई रोपनी

Garhwa News: गढ़वा में मानसून की बेरूखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जून में केवल 15.6 मिमी, जबकि जुलाई में 212.7 मिमी बारिश हुई है। कुल मिलाकर औसत rainfall 228.3 मिमी रह गया है, जो पिछले साल से काफी कम है। कृषि रकबा भी बेकार पड़ा है क्यूंकि आवश्यक सिंचाई का अभाव है।

Garhwa News: गढ़वा, हिटी। मानसून की बेरूखी से किसानों की हिम्मत टूटने लगी है। अबतक औसत से बहुत कम बारिश हुई है। जून महीने में जहां महज 15.6 मिमी बारिश हुई थी वहीं पूरे जुलाई महीने में अबतक 212.7 मिमी बारिश ही हुई है। कुल मिलाकर जून और जुलाई महीने में अबतक महज 228.3 मिमी ही बारिश हुई है। विभाग के अनुसार जून महीने में सामान्य बारिश का रिकॉर्ड 138.8 मिमी और जुलाई महीने में 362.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। पिछले साल जून महीने में ही 158.8 मिमी बारिश हो चुकी थी। वहीं जुलाई महीने में 381.9 मिमी बारिश हुई थी। मानसून की बेरूखी क कारण किसान अब परेशान दिख रहे हैं। खेतों में लगी धान की नर्सरी को पटवन कर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश के अभाव में वह भी सूखने के कगार पर पहुंच गया है। रोपनी क लिए खेत अबतक तैयार नहीं किए जा सके हैं। जिले में अबतक महज 55 हजार 600 हेक्टेयर धान के आच्छादन लक्ष्य के विपरीत महज 2410 हेक्टेयर(4.27%) में रोपनी हुई है। बारिश नहीं होने से खेत वीरान पड़े हैं। वैसे किसान जिनके पास सोलर या डीजल पंप जैसी सुविधा है वह पटवन कर किसी तरह रोपनी कर रहे हैं。

बारिश की कमी से परेशान किसान उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं होने के कारण किसान वैकल्पिक और नकदी फसलों पर भी जोर दे रहे हैं। जिलांतर्गत अरहर की बुवाई अबतक लक्ष्य का 89.48% हिस्से में हुआ है। अन्य फसलों का आच्छादन भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सका है।

धान के अलावा अन्य फसलों की खेती लक्ष्य के अनुरूप नहीं बारिश नहीं होने पर अबतक धान की रोपनी की रफ्तार काफी कम है। उसके अलावा अन्य फसलों पर भी असर पड़ा है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 55 हजार 600 हेक्टेयर की भूमि में धान की फसल लगाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके विरूद्ध महज 2410 हेक्टेयर में ही रोपनी हुई है। उसके अलावा मक्का 27 हजार 650 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 25 हजार 125(90.87%) हेक्टेयर, मूंगफली 2970 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 2785(93.77%), तिल 2050 हेक्टेयर के विरूद्ध 1920(93.66%), अरहर 29000 हेक्टेयर के विरूद्ध 25950(89.48%), उरद 10000 हेक्टेयर के विरूद्ध 3070(30.70%) हेक्टेयर में बुवाई हो चुका है। वहीं मूंग 1500 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध महज 55 हेक्टेयर में अबतक खेती शुरू हो सकी है। वहीं अन्य फसलों की बुवाई भी नहीं हुई है।

कोयल और सोनतटीय इलाकों में भी सूखे हैं खेत कांडी, प्रतिनिधि। आलम यह है कि सोन और कोयल तटीय प्रखंड क्षेत्र में भी खेत बारिश के अभाव में सूखे पड़े हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस वर्ष अब तक एक बार भी ऐसा पानी नहीं आया जिससे नदी-नालों में बहाव बन सके। यह स्थिति किसानों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई है। प्रखंड के कई गांवों में धान की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। किसानों ने समय पर धान का बिचड़ा तैयार कर लिया, लेकिन खेतों में पानी नहीं होने के कारण रोपाई का कार्य लगभग ठप पड़ा है। क्यारियों में तैयार बिचड़ा अब सूखने की स्थिति में आ गया है और किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिन नदी-नालों के सहारे सिंचाई होती थी, उनमें इस बार एक बार भी पानी का बहाव नहीं आया। नदियां सूखी पड़ी है। उससे किसानों के साथ-साथ पशुपालकों और ग्रामीणों को भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान भोला मेहता, कृपा गुप्ता, गोरख सिंह, शंभु सिंह, कमलेश गुप्ता, रमेश साव, कमलेश सिंह, सुरेंद्र यादव सहित अन्य ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रखंड की वास्तविक स्थिति का तत्काल सर्वे कराया जाए। अगर बारिश की यही स्थिति बनी रहती है तो क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को राहत पैकेज, डीजल अनुदान, सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था और फसल क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।