Garhwa News: सांप के काटने से युवक घायल
Garhwa News: गढ़वा के ओखरगाड़ा गांव के राजकुमार राम को सांप ने काट लिया। राजकुमार अपनी बेटी के घर धान का बीज निकालने गए थे, तभी घटना हुई। परिजनों ने तुरंत उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
Garhwa News: गढ़वा। मेराल थाना क्षेत्र के ओखरगाड़ा गांव निवासी स्वर्गीय सोहराई राम का पुत्र राजकुमार राम को बुधवार को सांप ने काट लिया। उसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के संबंध में राजकुमार ने बताया कि वह अपने घर से गढ़वा थाना क्षेत्र के दुबे मरहठिया गांव अपनी बेटी के घर गया हुआ था। वहां वह धान का बीज निकाल रहा था। उसी दौरान सांप ने उसके बाएं पैर में काट लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
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