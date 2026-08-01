Garhwa News: किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण
Garhwa News: धुरकी प्रखंड अंतर्गत टाटीदीरी पंचायत के मिरचइया गांव में किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस
Garhwa News: धुरकी। प्रखंड अंतर्गत टाटीदीरी पंचायत के मिरचइया गांव में किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। बीज वितरण के दौरान किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों, समय पर बुआई, संतुलित उर्वरक के उपयोग तथा फसल की देखभाल के संबंध में भी जानकारी दी गई। कृषि से जुड़े अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने किसानों से अपील की कि वह वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।
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