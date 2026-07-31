Garhwa News: जांच में 23 दोपहिया वाहन पकड़े, चालान के लिए भेजा

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर शुक्रवार स्थानीय पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। उस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 23 दोपहिया वाहनों को पकड़कर चालान के लिए भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वाहन जांच के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने, ट्रिपल लोडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस तथा बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। जांच अभियान में थाना के एसआई परवेज आलम के नेतृत्व में पुलिस बल शामिल था। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी।

मालूम हो कि विगत एक सप्ताह पूर्व भवनाथपुर-श्रीबंशीधर नगर मुख्य पथ पर शिवपूजन फ्यूल्स के समीप दो बाइकों के बीच हुई भीषण टक्कर में घटनास्थल पर ही तीन युवकों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रखंड को झकझोर कर रख दिया था। उसके बावजूद क्षेत्र की सड़कों पर युवा और नाबालिग वाहन चालक तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग करते नजर आ रहे थे।तीन युवाओं की मौत के बावजूद नहीं चेते लोग, यातायात नियमों की उडा रहे है।पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने भी राहत जताई है। लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन जांच अभियान नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। साथ ही नाबालिग चालकों, तेज रफ्तार और ट्रिपल लोडिंग के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।