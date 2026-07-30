Garhwa News: थाना दिवस पर जमीन विवादों का हुआ समाधान
Garhwa News: थाना क्षेत्र के गांवों में जमीन विवाद के तत्काल समाधान करने के लिए अंचल पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया
Garhwa News: केतार, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गांवों में जमीन विवाद के तत्काल समाधान के लिए अंचल पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर प्रमुख चंद्रावती देवी और थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी उपस्थित थे। मौके पर अंचल पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के तत्काल समाधान करने के लिए थाना दिवस का आयोजन किया गया है, ताकि आपकी समस्याओं को बिना भागदौड़ के समाप्त किया जा सके। मौके पर छह आवेदन जमा किए गए। उनमें दो आवेदनों का आन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही चार आवेदकों के मामले को अगली बैठक में समाधान करने का आश्वासन दिया गया।
मौके पर सभी आंचलकर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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