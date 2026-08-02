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Garhwa News: जमीन विवाद में मारपीट में महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के मसूरिया कला गांव में भूमि विवाद के कारण एक महिला घायल हो गई। 35 वर्षीय रेखा देवी को गंभीर चोटों के कारण सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामाकांत पांडेय ने बताया कि हाथ धोने को लेकर विवाद के समय विष्णुकांत पांडेय और उनकी पत्नी ने लाठी डंडे से हमला किया।

Garhwa News: जमीन विवाद में मारपीट में महिला घायल

Garhwa News: गढ़वा। सदर थाना क्षेत्र के मसूरिया कला गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक महिला घायल हो गई। घायल मसूरिया कला गांव निवासी रामाकांत पांडेय की 35 वर्षीय पत्नी रेखा देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में रामाकांत ने बताया कि घर के पास हाथ धो रहे थे। उसी दौरान विष्णुकांत पांडेय और उनकी पत्नी पुनीता देवी ने अपने हिस्से में हाथ धोने को लेकर लाठी डंडे के साथ मारपीट करने लगे। घायल रामाकांत को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है।

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