Garhwa News: गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है: अलखनाथ
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। ज्ञान और सम्मान के प्रतीक गुरु पूर्णिमा का पर्व आरके पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। ज्ञान और सम्मान के प्रतीक गुरु पूर्णिमा का पर्व आरके पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा और गुरु वंदना से हुई। छात्र-छात्राओं ने महर्षि वेद व्यास को नमन किया। उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाई जाती है। उन्हें भारतीय संस्कृति में आदिगुरु का दर्जा प्राप्त है। उक्त अवसर पर विद्यालय के निदेशक सह शिक्षाविद् अलखनाथ पांडेय ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अर्जुन और सचिन तेंदुलकर तक, सभी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में सफलता प्राप्त की है।
गुरु-शिष्य का पवित्र रिश्ता ही समाज की नींव है और यही हमें संस्कार एवं सफलता की ओर ले जाता है। गुरु-शिष्य का रिश्ता केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि संस्कार, चरित्र और राष्ट्र निर्माण का आधार है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना होगा। गुरु ही वह शक्ति हैं जो एक साधारण छात्र को असाधारण व्यक्तित्व बना देते हैं। निदेशक ने सभी गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। छात्रों ने गुरु महिमा पर आधारित भाषण, कविता पाठ और गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चारों सदनों के प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अंत में नीलगिरी सदन पहले स्थान पर रहा। विंध्याचल सदन द्वितीय और शिवालिक तीसरे स्थान पर रहा। सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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