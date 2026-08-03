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Garhwa News: सफाई कर्मियों को दिया गया किट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: मझिआंव। नगर पंचायत कार्यालय में सभी सफाई कर्मियों के बीच किट और बरसाती छाता का वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी व कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुम

Garhwa News: सफाई कर्मियों को दिया गया किट

Garhwa News: मझिआंव। नगर पंचायत कार्यालय में सभी सफाई कर्मियों के बीच किट और बरसाती छाता का वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी व कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि किट उपलब्ध रहने से सफाई कर्मी को काफी सुविधा मिलती है। बारिश के समय छाता से बचाव होगी। मौके पर सिटी मैनेजर जितेश कुमार, सफाई प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, सहायक अनुप कुमार तिवारी, नाजिर अमित पाठक, संतु चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में सफाई कर्मी उपस्थित थे।

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