Garhwa News: सफाई कर्मियों को दिया गया किट
Garhwa News: मझिआंव। नगर पंचायत कार्यालय में सभी सफाई कर्मियों के बीच किट और बरसाती छाता का वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी व कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुम
Garhwa News: मझिआंव। नगर पंचायत कार्यालय में सभी सफाई कर्मियों के बीच किट और बरसाती छाता का वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी व कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि किट उपलब्ध रहने से सफाई कर्मी को काफी सुविधा मिलती है। बारिश के समय छाता से बचाव होगी। मौके पर सिटी मैनेजर जितेश कुमार, सफाई प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, सहायक अनुप कुमार तिवारी, नाजिर अमित पाठक, संतु चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में सफाई कर्मी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।