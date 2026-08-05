Garhwa News: कांवरियों का जत्था रवाना
Garhwa News: सुखनदी गांव से दर्जनों कांवरियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने भगवा झंडा दिखाकर बाबा धाम के लिए रवाना किया। उन्होंने कांवरियों से प्रार्थना करने की अपील की ताकि प्रखंड के ग्रामीण सुख समृद्धि के साथ जी सकें। सभी ने मंदिर में पूजा करने के बाद बोल बम के नारों के साथ यात्रा शुरू की।
Garhwa News: मझिआंव। बरडीहा प्रखंड के सुखनदी गांव से दर्जनों कांवरियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा भगवा झंडा दिखाकर बाबा धाम के लिए रवाना किया। साथ ही उन्होंने कांवरियों से आग्रह किया कि सभी अपने प्रखंड और पंचायत की सुख समृद्धि के लिए भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रखंड के सभी ग्रामीण सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सकें। सभी अच्छे से अपनी यात्रा पूरी कर अपने -अपने घर वापस लौटें। उसके बाद स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोल बम के नारों के साथ सभी को रवाना किया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।