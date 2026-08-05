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Garhwa News: कांवरियों का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: सुखनदी गांव से दर्जनों कांवरियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने भगवा झंडा दिखाकर बाबा धाम के लिए रवाना किया। उन्होंने कांवरियों से प्रार्थना करने की अपील की ताकि प्रखंड के ग्रामीण सुख समृद्धि के साथ जी सकें। सभी ने मंदिर में पूजा करने के बाद बोल बम के नारों के साथ यात्रा शुरू की।

Garhwa News: कांवरियों का जत्था रवाना

Garhwa News: मझिआंव। बरडीहा प्रखंड के सुखनदी गांव से दर्जनों कांवरियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा भगवा झंडा दिखाकर बाबा धाम के लिए रवाना किया। साथ ही उन्होंने कांवरियों से आग्रह किया कि सभी अपने प्रखंड और पंचायत की सुख समृद्धि के लिए भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रखंड के सभी ग्रामीण सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सकें। सभी अच्छे से अपनी यात्रा पूरी कर अपने -अपने घर वापस लौटें। उसके बाद स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोल बम के नारों के साथ सभी को रवाना किया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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