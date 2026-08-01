Garhwa News: सत्या पासवान हत्याकांड में इकबाल खान को सुनाया दो साल के कठोर कारावास की सजा
Garhwa News: गढ़वा में सत्या पासवान हत्याकांड में इकबाल खान को दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एसीजेएम राजश्री अपर्णा कुजूर की अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया। आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है और जो रकम जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास लगेगा।
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। चर्चित सत्या पासवान हत्याकांड में दोषी पाए गए इकबाल खान को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाया गया है। अनुमंडलीय न्यायालय नगर ऊंटीरी एसीजेएम राजश्री अपर्णा कुजूर की अदालत ने यह फैसला सुनाया गया है। साथ ही उसपर दो हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण
घटना 17 दिसंबर 2024 की है। नगर ऊंटारी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक के नेतृत्व में गठित छापामारी टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में सत्या पासवान हत्याकांड के आरोपी थानांतर्गत विशुनपरुर गांव निवासी इकबाल खान को चेरवाडीह जंगल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त इकबाल की कड़ाई से पूछताछ में स्वीकारोक्ति बयान में सत्या पासवान को गोली मारकर हत्या करने की बात को स्वीकार किया था। उसी की निशानदेही पर छापामारी टीम के द्वारा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक अवैध देशी पिस्टल और 7.65 एमएम का चार जिंदा गोली को बरामद किया गया था।
सुनवाई की प्रक्रिया
मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने इकबाल खान को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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