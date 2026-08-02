Garhwa News: शिकायत की हुई जांच
Garhwa News: मझिआंव के ओबरा स्थित पीएमश्री हाई स्कूल की हेड मास्टर अमिता कुमारी के खिलाफ शिकायत का मामले की जांच की गई। यह शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ मेहता और संयोजिका गीता देवी ने की थी। विमर्श के बाद रिपोर्ट डीसी को सौंपी गई है।
Garhwa News: मझिआंव। बरडीहा प्रखंड अंतर्गत ओबरा स्थित पीएमश्री हाई स्कूल की हेड मास्टर अमिता कुमारी के खिलाफ विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्रीनाथ मेहता और संयोजिका गीता देवी की ओर से की गई शिकायत पर जांच की गई। डीसी को दिए शिकायत के आलोक में जांच की गई। जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी गई है। मालूम हो कि हेडमास्टर अमिता के पति भवनाथपुर प्रखंड में रोजगार सेवक के पर पर कार्यरत हैं। उसके बाद भी उनका स्कूल की गतिविधियों में हस्तक्षेप रहता है। एमडीएम का संचालन सही तरीके से नहीं होता है।
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