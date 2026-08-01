Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: औचक निरीक्षण कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह ने दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के निर्देश दिए और कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई की चेतावनी दी। किसानों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की।

Garhwa News: औचक निरीक्षण कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

Garhwa News: धुरकी, प्रतिनिधि। किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर यूरिया खाद उपलब्ध हो उसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न लाइसेंसधारी यूरिया खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:Motihari News: खाद व कीटनाशी दुकानों की जांच में मिली गड़बड़ी

निरीक्षण प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को खाद उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अधिक कीमत वसूलने या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

प्रशासन की प्राथमिकताएँ

निरीक्षण के दौरान सीओ ने दुकानों में उपलब्ध यूरिया खाद का स्टॉक, बिक्री पंजी, स्टॉक पंजी, रसीद एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि सभी अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन रखें तथा दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर खाद की उपलब्धता, मूल्य सूची और स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसानों की प्रतिक्रिया

सीओ ने कहा कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से पारदर्शिता बनाए रखने और शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान कई किसानों से भी बातचीत की गई। किसानों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समय-समय पर इस तरह के औचक निरीक्षण होने से कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर अंकुश लगेगा तथा किसानों को राहत मिलेगी।

मुख्य प्रश्न

अंचल अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को क्या निर्देश दिए?
अंचल अधिकारी ने दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Garhwa News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।