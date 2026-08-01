Garhwa News: औचक निरीक्षण कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

Garhwa News: किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह ने दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के निर्देश दिए और कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई की चेतावनी दी। किसानों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की।

Garhwa News: धुरकी, प्रतिनिधि। किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर यूरिया खाद उपलब्ध हो उसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न लाइसेंसधारी यूरिया खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण प्रक्रिया निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को खाद उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अधिक कीमत वसूलने या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

प्रशासन की प्राथमिकताएँ निरीक्षण के दौरान सीओ ने दुकानों में उपलब्ध यूरिया खाद का स्टॉक, बिक्री पंजी, स्टॉक पंजी, रसीद एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि सभी अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन रखें तथा दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर खाद की उपलब्धता, मूल्य सूची और स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसानों की प्रतिक्रिया सीओ ने कहा कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से पारदर्शिता बनाए रखने और शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान कई किसानों से भी बातचीत की गई। किसानों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समय-समय पर इस तरह के औचक निरीक्षण होने से कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर अंकुश लगेगा तथा किसानों को राहत मिलेगी।