Garhwa News: विधायक ने किया मेडिकल सेंटर का उद्घाटन
Garhwa News: फोटो संख्या प्रताप पांच - मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करते विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी शनिवार को विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने शहर के चिनियां रोड स्थित डॉ.
Garhwa News: गढ़वा। शनिवार को विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने शहर के चिनियां रोड स्थित डॉ. वीरेंद्र तिवारी मार्ग में अंबिका मेडिकल हॉल और एक्सरे सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर के संचालक अमन तिवारी और शिशु सिंह ने बताया कि मेडिकल सेंटर में बेहतर चिकित्सक उपलब्ध है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव शुक्ला और जनरल फिजिशियन डॉ. संजय मोहंता मौजूद रहेंगे। मौके पर भाजपा नेता विवेकानंद तिवारी, उमाकांत तिवारी, अरुण दुबे, संजय तिवारी, अंकित तिवारी, आशुतोष उपाध्याय, लक्ष्मीकांत पांडेय, प्रवीण पाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
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