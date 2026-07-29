Garhwa News: गुरु पूर्णिमा पर समाज और राष्ट्र निर्माण का लिया गया संकल्प

Garhwa News: श्री बंशीधर नगर, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र के जंगीपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में बुधवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की प्रतिमा के समक्ष वैदिक विधि से पूजा-अर्चना की तथा हवन-यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर समाज और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। पूर्णिमा को लेकर सुबह से ही गायत्री शक्तिपीठ परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं गायत्री महायज्ञ से हुई। श्रद्धालुओं ने हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा और हम बदलेंगे, युग बदलेगा जैसे प्रेरक संकल्पों के साथ अपने जीवन में सदाचार, सेवा और संस्कार अपनाने का संकल्प लिया।