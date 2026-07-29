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Garhwa News: गुरु पूर्णिमा पर समाज और राष्ट्र निर्माण का लिया गया संकल्प

By Hindustan | Bureau
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Garhwa News: फोटो बंशीधर नगर दो: गायत्री शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु नगर पंचायत क्षेत्र के जंगीपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ

Garhwa News: गुरु पूर्णिमा पर समाज और राष्ट्र निर्माण का लिया गया संकल्प

Garhwa News: श्री बंशीधर नगर, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र के जंगीपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में बुधवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की प्रतिमा के समक्ष वैदिक विधि से पूजा-अर्चना की तथा हवन-यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर समाज और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। पूर्णिमा को लेकर सुबह से ही गायत्री शक्तिपीठ परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं गायत्री महायज्ञ से हुई। श्रद्धालुओं ने हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा और हम बदलेंगे, युग बदलेगा जैसे प्रेरक संकल्पों के साथ अपने जीवन में सदाचार, सेवा और संस्कार अपनाने का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ परिजन ललसु राम व उपेंद्र राम ने भक्ति गीतों और प्रेरक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों के माध्यम से गुरु की महिमा, आत्मशुद्धि और मानव सेवा का संदेश दिया गया।गायत्री परिवार के प्रखंड समन्वयक अजीत कुमार चौबे ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने विचारों और साहित्य के माध्यम से समाज में नैतिकता, संस्कार और युग निर्माण का संदेश दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उनके बताए मार्ग पर चले तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

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