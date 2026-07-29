Garhwa News: गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं: प्राचार्य
Garhwa News: अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं गुरु : प्राचार्य श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि।
Garhwa News: श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को व्यास जयंती सह गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रांगण में मां शारदे, ओम, भारत माता एवं महर्षि वेदव्यास के चित्र पर समिति अध्यक्ष जोखू प्रसाद, कोषाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद, सहसचिव चंदन कुमार और प्रधानाचार्य रविकांत पाठक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। उक्त अवसर पर कक्षा अष्टम की अर्पणा कुमारी, कक्षा नवम की दिव्या कुमारी एवं नेहा कुमारी तथा कक्षा दशम की श्रेया पांडेय ने महर्षि वेदव्यास के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान तथा गुरु के महत्व पर विचार व्यक्त किए।
प्रधानाचार्य रविकांत पाठक ने कहा कि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु का सम्मान और उनके बताए मार्ग का अनुसरण ही सफलता की कुंजी है। वहीं आचार्य सुधीर प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि सनातन परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च है और उनके ऋण का प्रतिदान संभव नहीं है।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से सभी आचार्य, दीदीजी एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव देखने को मिला।
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