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Garhwa News: शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: फोटो रंका एक: पहली सोमवारी को कलश में जल लेकर जलाभिषेक के लिए शिवालय जाते श्रद्धालु वनवासी कल्याण समिति द्वारा पवित्र सावन महीने के पहली सोमवारी को क

Garhwa News: शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Garhwa News: रंका, प्रतिनिधि। वनवासी कल्याण समिति की ओर से सावन की पहली सोमवारी पर गाजे बाजे के साथ जलयात्रा निकालकर शिवालय में जलार्पण किया गया। जलयात्रा ठाकुर बाड़ी मंदिर परिसर से शुरू हुई। श्रद्धालु बालमानंद कुआं से जल भरा। वहां से श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ मां गढ़ देवी मंदिर, ठाकुर बाड़ी मंदिर होते हुए बाजार स्थित नर्वदेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचे, जहां जलार्पण किया । उसके अलावा कई शिवालयों में सुबह से लेकर देर शाम तक पूजा अर्चना की गई। अस्पताल चौक शिवालय, नवादोहर शिवालय, पिपरतर शिव चबूतरा शिवालय, थाना मोड़ दुर्गा मंदिर शिवालय, गिदियाही शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों ने जलार्पण किया।

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ग्रामीण क्षेत्रों में खुथवा मोड़ के शिवालय में भी पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रही। कलश यात्रा में दीनानाथ प्रसाद चौधरी, सुलपानी सिंह, सुनील माली, ललित राम, राजेंद्र सिंह सहित वनवासी कल्याण समिति के सदस्य शामिल रहे। उधर थानांतर्गत छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गोदरमाना स्थित शिवमंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ रही। कनहर नदी से पवित्र जल लेकर श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंच जलाभिषेक किया।

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