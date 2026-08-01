Garhwa News: कुआं में गिरने से बच्ची घायल
Garhwa News: गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में आठ वर्षीय सौम्या कुमारी कुएं में गिर गई। परिजन उसे इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति के कारण रांची रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने उसे कुएं से निकालने में मदद की।
Garhwa News: गढ़वा। सदर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में कुआं में डूबने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल रामकुमार मेहता की आठ वर्षीया पुत्री सौम्या कुमारी को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घर के पास स्थित कुआं के पास खेल रही थी। उसी दौरान कुआं में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकालकर सदर अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
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