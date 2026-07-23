Garhwa News: राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच फलदार पौधों वितरण
Garhwa News: फोटो संख्या एक: लोगों के बीच पौधों का वितरण करते जायंट्स के सदस्य गढ़वा, प्रतिनिधि।
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। जायंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा द्वारा शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार फलदार व छायादार पौधों का वितरण किया जाता रहा है । गुरुवार को संस्था के सदस्यों ने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन स्पेशल कमेटी सदस्य विजय केसरी के प्रतिष्ठान के पास राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच फलदार पौधे का वितरण कर उनके बेहतर रख-रखाव का संकल्प भी दिलाया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यावरण को हरा-भरा बनाना, लोगों को पौधरोपण के प्रति जागरूक करना और ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को बढ़ावा देना जायंट्स की प्राथमिकता है। उक्त अवसर पर आम, अमरूद, नींबू, और जामुन जैसे मौसमी फलदार पौधे बांटे गए।
गढ़वा रेन शेडो एरिया है। यहां वर्षापात काफी कम होती है। इस अवसर पर जायंट्स ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को अपने हाथों से कुछ पौधे अवश्य रोपण करें तभी क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायंट्स गढ़वा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। इस अवसर पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन स्पेशल कमेटी सदस्य विजय केसरी, जायंट्स फेडरेशन 8 के पूर्व अध्यक्ष विनोद कमलापुरी, फेडरेशन 8 के उपाध्यक्ष नंदकुमार गुप्ता, जायंट्स गढ़वा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, सहित जायंट्स के डॉ वीरेन्द्र कुमार, मनोज केशरी पोस्ट ऑफिस एजेंट, संजय ठाकुर, मनदीप प्रसाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।