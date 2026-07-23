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Garhwa News: राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच फलदार पौधों वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: फोटो संख्या एक: लोगों के बीच पौधों का वितरण करते जायंट्स के सदस्य गढ़वा, प्रतिनिधि।

Garhwa News: राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच फलदार पौधों वितरण

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। जायंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा द्वारा शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार फलदार व छायादार पौधों का वितरण किया जाता रहा है । गुरुवार को संस्था के सदस्यों ने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन स्पेशल कमेटी सदस्य विजय केसरी के प्रतिष्ठान के पास राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच फलदार पौधे का वितरण कर उनके बेहतर रख-रखाव का संकल्प भी दिलाया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यावरण को हरा-भरा बनाना, लोगों को पौधरोपण के प्रति जागरूक करना और ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को बढ़ावा देना जायंट्स की प्राथमिकता है। उक्त अवसर पर आम, अमरूद, नींबू, और जामुन जैसे मौसमी फलदार पौधे बांटे गए।

गढ़वा रेन शेडो एरिया है। यहां वर्षापात काफी कम होती है। इस अवसर पर जायंट्स ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को अपने हाथों से कुछ पौधे अवश्य रोपण करें तभी क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायंट्स गढ़वा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। इस अवसर पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन स्पेशल कमेटी सदस्य विजय केसरी, जायंट्स फेडरेशन 8 के पूर्व अध्यक्ष विनोद कमलापुरी, फेडरेशन 8 के उपाध्यक्ष नंदकुमार गुप्ता, जायंट्स गढ़वा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, सहित जायंट्स के डॉ वीरेन्द्र कुमार, मनोज केशरी पोस्ट ऑफिस एजेंट, संजय ठाकुर, मनदीप प्रसाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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