Garhwa News: स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच कर दी गई दवा
Garhwa News: स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच कर दी गई दवा गढ़वा, प्रतिनिधि। वनांचल डेंटल
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। वनांचल डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल तथा देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के तत्वावधान में सोमवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पूरहे पंचायत भवन में किया गया। शिविर में दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज कर मरीजों को दवा भी दी गया। साथ ही दांतों में होने वाली बीमारियों के रोकथाम की भी जानकार दी गई। वहीं देवकी महावीर होम्योपैथिक के चिकित्सकों ने भी मरीजों को होम्योपैथिक पद्धति से जांच कर मरीजों को दवा दी। साथ ही बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गये। शिविर में डेंटल के चिकित्सकों द्वारा लगभग 72 और होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा 61 मरीजों का इलाज किया गया।
इस मौके पर डॉक्टर एके सिन्हा, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर राकेश चौधरी, डॉक्टर आकांक्षा रानी, डॉक्टर निकिता रानी, डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, डॉक्टर विशाल डॉक्टर, आदिल अख्तर, माजिद हुसैन, मुखिया शंभू पासवान, सहिया प्रेमा देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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