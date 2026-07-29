Garhwa News: खाते से एमडीएम मद में हुई 79 हजार रुपये की फर्जी निकासी, आक्रोश
Garhwa News: फोटो खाते से 79 हजार रुपये की फर्जी निकासी, ग्रामीणों में आक्रोश मध्याह्न भोजन योजना
Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलान में संचालित मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के तहत सरस्वती वाहिनी के बैंक खाते से 79 हजार रुपये की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और सचिव व अध्यक्ष के खिलाफ हंगामा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सरस्वती वाहिनी के खाते से दो अलग-अलग चेकों के माध्यम से कुल 79 हजार रुपये की निकासी सचिव और अध्यक्ष की मिलीभगत से की गई है। इस राशि का उपयोग विद्यालय के मध्याह्न भोजन संचालन में नहीं किया गया। उससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में विद्यालय के शिक्षक सह सचिव राधेश्याम चतुर्वेदी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने खाते से किसी प्रकार की फर्जी निकासी नहीं की है। उनका कहना है कि खाते में उन्होंने अपना निजी पैसा जमा कराया था और उसी राशि की निकासी की गई है। उसमें सरकारी राशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। वहीं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उमेश यादव ने भी सचिव का पक्ष लेते हुए कहा कि सचिव ने अपने पुत्र के माध्यम से खाते में राशि जमा कराई थी। बाद में उसी राशि की निकासी की गई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इनकार किया।
वेंडर ने अध्यक्ष-सचिव पर फर्जी चेक देने लगाया आरोप
दूसरी ओर विद्यालय के एमडीएम सामग्री आपूर्तिकर्ता (वेंडर) विनोद साह ने सचिव और अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें भुगतान के लिए दो चेक दिए गए थे। 17 जून 2026 को 44 हजार रुपए का चेक दिया गया था, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर खाता में 39 हजार रुपए होने होने के चलते पैसा निकासी नहीं हो सका। दूसरे दिन वह भी पैसा निकासी कर ली गई। कहा कि सचिव द्वारा दुबारा 26 जुलाई को अध्यक्ष और संयोजिका का हस्ताक्षरयुक्त एमडीएम का एक फर्जी ब्लैंक चेक दिया था। जब वह 27 जुलाई को बैंक पहुंचा तो बैंक कैशियर द्वारा बोला गया कि आप से एक घंटे पहले प्रबंधन समिति द्वारा दूसरे चेक के माध्यम से 40 हजार रुपए की निकासी कर ली गई है। अध्यक्ष, सचिव और संयोजिका के ऐसी भ्रष्ट कार्य से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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