Garhwa News: खाते से एमडीएम मद में हुई 79 हजार रुपये की फर्जी निकासी, आक्रोश

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलान में संचालित मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के तहत सरस्वती वाहिनी के बैंक खाते से 79 हजार रुपये की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और सचिव व अध्यक्ष के खिलाफ हंगामा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सरस्वती वाहिनी के खाते से दो अलग-अलग चेकों के माध्यम से कुल 79 हजार रुपये की निकासी सचिव और अध्यक्ष की मिलीभगत से की गई है। इस राशि का उपयोग विद्यालय के मध्याह्न भोजन संचालन में नहीं किया गया। उससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में विद्यालय के शिक्षक सह सचिव राधेश्याम चतुर्वेदी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने खाते से किसी प्रकार की फर्जी निकासी नहीं की है। उनका कहना है कि खाते में उन्होंने अपना निजी पैसा जमा कराया था और उसी राशि की निकासी की गई है। उसमें सरकारी राशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। वहीं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उमेश यादव ने भी सचिव का पक्ष लेते हुए कहा कि सचिव ने अपने पुत्र के माध्यम से खाते में राशि जमा कराई थी। बाद में उसी राशि की निकासी की गई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इनकार किया।