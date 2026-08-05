Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का लिया हालचाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: फोटो रंका एक: जिला उपाध्यक्ष रौशन पाठक से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी लेते पूर्व मंत्री

Garhwa News: पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का लिया हालचाल

Garhwa News: रंका। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर नें बुधवार को रंका मुख्यालय का दौरा कर झामुमो जिला उपाध्यक्ष रौशन पाठक, रंकाराज की बहुरानी इंदिरा सिंह, पूर्व 20सूत्री अध्यक्ष विजय सरकार व पूर्व मुखिया अनिल कुमार के पिता और चंद्रवंशी समाज के वरिष्ठ नेता विनोद राम का हालचाल लिया। रौशन का पिछले दिनों साइनस का ऑपरेशन हुआ था और वह कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। वहीं रंका गढ़ में जाकर कुमार गोवर्धन प्रसाद सिंह और इंदिरा सिंह का हालचाल लिया। साथ ही रंका गढ़ के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व 20सूत्री अध्यक्ष विजय सरकार से मिलकर उनका स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली।

पूर्व मुखिया अनिल कुमार के पिता विनोद राम के गले में गंभीर संक्रमण होने के कारण इलाज में कोई कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। मौके पर मिथिलेश ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही सर्वोपरी हैं और उनके सुखदुख में साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की जनता के साथ वह हमेशा तन मन धन से उपस्थित हैं। मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जवाहर पासवान, तनवीर आलम, दीपक सोनी, किशोर सिंह, जिलाध्यक्ष शंभू राम, धनंजय तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranka Garhwa News JMM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।