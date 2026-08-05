Garhwa News: पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का लिया हालचाल
Garhwa News: फोटो रंका एक: जिला उपाध्यक्ष रौशन पाठक से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी लेते पूर्व मंत्री
Garhwa News: रंका। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर नें बुधवार को रंका मुख्यालय का दौरा कर झामुमो जिला उपाध्यक्ष रौशन पाठक, रंकाराज की बहुरानी इंदिरा सिंह, पूर्व 20सूत्री अध्यक्ष विजय सरकार व पूर्व मुखिया अनिल कुमार के पिता और चंद्रवंशी समाज के वरिष्ठ नेता विनोद राम का हालचाल लिया। रौशन का पिछले दिनों साइनस का ऑपरेशन हुआ था और वह कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। वहीं रंका गढ़ में जाकर कुमार गोवर्धन प्रसाद सिंह और इंदिरा सिंह का हालचाल लिया। साथ ही रंका गढ़ के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व 20सूत्री अध्यक्ष विजय सरकार से मिलकर उनका स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली।
पूर्व मुखिया अनिल कुमार के पिता विनोद राम के गले में गंभीर संक्रमण होने के कारण इलाज में कोई कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। मौके पर मिथिलेश ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही सर्वोपरी हैं और उनके सुखदुख में साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की जनता के साथ वह हमेशा तन मन धन से उपस्थित हैं। मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जवाहर पासवान, तनवीर आलम, दीपक सोनी, किशोर सिंह, जिलाध्यक्ष शंभू राम, धनंजय तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
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