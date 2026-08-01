Garhwa News: लवाही में हंगामा के बीच हुआ एसएमसी के पदाधिकारियों का चयन
Garhwa News: डंडई प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति गठन का कार्यक्रम शनिवार को समाप्त हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रखंड क्षेत्र के 16 सरक
Garhwa News: डंडई, प्रतिनिधि। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति गठन का कार्यक्रम शनिवार को समाप्त हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रखंड क्षेत्र के 16 सरकारी विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कराया गया। उससे पहले प्रखंड के 54 विद्यालयों में कमेटी का गठन किया जा चुका था। प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय लवाही कला में काफी हो हंगामा के बीच विद्यालय प्रबंधन समिति का का गठन हुआ। हंगामा के बीच हुए चुनाव में शशि कुमार गुप्ता को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और संगीता कुमारी को उपाध्यक्ष, ललिता कुंवर को संयोजिका और बसंती देवी को उपसंयोजिका बनाया गया।
स्कूल के छात्र-छात्राओं ने साइकिल दिलाने के नाम पर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता पर राशि उगाही का आरोप लगया। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि छात्र-छात्राओं के द्वारा उनपर लगाया जा रहा आरोप निराधार है। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अमिताभ कुमार पांडेय ने बताया कि छात्र-छात्राओं से साइकिल दिलाने के नाम पर राशि उगाही की उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
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