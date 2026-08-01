Garhwa News: बिजली संकट पर भड़के भानु ने अधिकारियों को दी सुधार नहीं लाने पर आंदोलन की चेतावनी

Garhwa News: श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को हो रही बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर शनिवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता समेत विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और व्यवस्था में जल्द सुधार करने की मांग की। साथ ही अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, आप नए आए हैं, पुराने अधिकारियों से मेरे बारे में पूछ लीजिए। मुझे 2005 वाला भानु बनाने पर मजबूर मत करिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं।

धान की रोपाई का समय चल रहा है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं।उन्होंने मांग की कि किसानों को प्रतिदिन कम से कम 15 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए, ताकि खेती प्रभावित न हो। पूर्व विधायक ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई स्थानों पर बिजली कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन पोल और तार की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। उससे लोग अस्थायी व्यवस्था के सहारे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने जर्जर तार और पोल को तत्काल बदलने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने स्मार्ट और डिजिटल मीटर से आ रहे बिजली बिल को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल लगभग एक हजार रुपये होना चाहिए, उन्हें चार से पांच हजार रुपये तक का बिल भेजा जा रहा है। उन्होंने विभाग से विशेष शिविर लगाकर गलत बिलों का सुधार कराने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की मांग की। उसी दौरान चितरी गांव के दक्षिण टोला के एक किसान ने विद्युत विभाग के एसडीओ प्रदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से बांस-बल्ली के सहारे बिजली लाइन चल रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान ने एसडीओ पर कथित रूप से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। उसपर भानु ने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो विभाग के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। मौके पर कुमार कनिष्क, लक्ष्मण राम, शैलेश चौबे, मधुबाला देवी, पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।