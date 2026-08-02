Garhwa News: पटवन के दौरान करंट की चपेट में आया किसान
Garhwa News: भवनाथपुर के पंडरिया गांव में 45 वर्षीय इसराज अंसारी अपने खेत में मोटर चालू करते समय बिजली के करंट की चपेट में आ गए। उन्हें गंभीर रूप से घायल होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने इलाज किया और अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है।
Garhwa News: भवनाथपुर। थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी 45 वर्षीय इसराज अंसारी रविवार को अपने खेत में पानी पटवन करने के लिए मोटर चालू करने के दौरान बिजली करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। परिजनों के अनुसार इसराज खेत में सिंचाई के लिए मोटर चालू करने पहुंचे थे। उसी दौरान अचानक बिजली का करंट लग गया। उससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आनन-फानन में उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर लेकर पहुंचे। चिकित्सक द्वारा घायल का इलाज किया। इलाज के बाद इसराज के स्वास्थ्य में सुधार है।
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