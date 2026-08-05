Garhwa News: प्रखंड कार्यालय से लेकर पंचायत तक मतदाता सूची का प्रकाशन
Garhwa News: प्रखंड कार्यालय से लेकर पंचायत तक मतदाता सूची का प्रकाशन फोटो कांडी एक-मतदाता सूची
Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित किया गया। जानकारी के अनुसार एसआईआर अभियान 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई तक चला था। अभियान के तहत तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को आम जनता के अवलोकन के लिए प्रखंड कार्यालय सहित पंचायत स्तर पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वह अपने नाम, पता और अन्य विवरणों को प्रारूप सूची में अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो आगामी दावा और आपत्ति की अवधि में उसे दुरुस्त कराया जा सकता है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सूची का प्रदर्शन सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से भी किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वह इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मौके पर पंचायत सचिव शाहिद अंसारी, प्रवीण पांडेय, नीतीश कुमार, अंजनी प्रसाद सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
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