Garhwa News: प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति और अनुपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों से शोकॉज
Garhwa News: शोल्डर: मझिआंव में डीसी ने प्रखंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण हेडिंग:
Garhwa News: मझिआंव, प्रतिनिधि। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने बुधवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर विभिन्न विभागीय कार्यों और जनसुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों की उपस्थिति, संचालित योजनाओं की प्रगति, स्वच्छता व्यवस्था तथा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड में पीएम आवास की धीमी प्रगति और अस्पताल में कर्मियों की अनुपस्थिति पर एतराज जताते हुए शोकॉज करने और प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित पाए गए। वहीं एसआईआर से संबंधित कार्यों की प्रगति संतोषजनक पाई गई।
उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उसे लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी कनक को दिया। उपायुक्त ने कल्याण विभाग से प्राप्त साइकिलों का जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिया ताकि स्कूली बच्चों को उसका समय पर लाभ मिल सके। उसके अतिरिक्त उन्होंने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने व नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मियों की उपस्थिति, कार्यों की गुणवत्ता, जनसुविधाओं तथा सेवा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया।
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