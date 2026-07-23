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Garhwa News: किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: फोटो प्रताप दो: खनन विभाग के टास्क फोर्स की बैठक करते उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा

Garhwa News: किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उसी क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय में जिलास्तरीय टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की मुख्य बातें

बैठक में स्पष्ट तौर पर डीसी की ओर से कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिले में अवैध खनन के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही भविष्य की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों से उनके अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था तथा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली।

अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने, अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विशेष निर्देश और समन्वय

उन्होंने विशेष रूप से श्री बंशीधरनगर अनुमंडल के धुरकी, बिशुनपुरा, केतार और खरौंधी प्रखंड में अवैध खनन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए उक्त क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाने और कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के साथ निरंतर कार्रवाई आवश्यक है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने, प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित क्षेत्र भ्रमण एवं सघन निगरानी के माध्यम से अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, कार्रवाई के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का भी निर्देश दिया।

एनजीटी के निर्देशों की स्थिति

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने बताया कि वर्तमान में एनजीटी के निर्देशों के तहत लागू अवधि के कारण अवैध खनन से संबंधित शिकायतों में कमी आई है। हालांकि, प्राप्त हो रही शिकायतों पर विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध सतत, सघन, कठोर एवं परिणामोन्मुख अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर पूर्ण रोक लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में उपरोक्त के अतरिक पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, डीएफओ दक्षिणी ईबी अब्राहम, अपर समाहर्ता विकास कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा कुमार मयंक भूषण, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि शेष अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने अवैध खनन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का निर्देश दिया?
उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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