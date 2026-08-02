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Garhwa News: बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 500 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: केतार के पंचाडूमर पंचायत में 500 किसानों को बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 4 किलोग्राम मूंग बीज वितरित किया गया। प्रमुख चंद्रावती देवी ने किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि सरकार कम वर्षा में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों ने समय पर बीज मिलने के लिए आभार व्यक्त किया।

Garhwa News: बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 500 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण

Garhwa News: केतार, प्रतिनिधि। प्रखंड के पंचाडूमर पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी व विधायक प्रतिनिधि सुरेश साह की उपस्थिति में 500 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 4 किलोग्राम मूंग बीज निःशुल्क प्रदान किया गया। उक्त अवसर पर प्रमुख चंद्रावती देवी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने किसानों से समय पर बीज की बुवाई कर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की अपील की। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मूंग की खेती से किसानों को अतिरिक्त आय के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

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उन्होंने किसानों को बीज उपचार, समय पर बुवाई और फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी।बीज प्राप्त करने वाले किसानों ने सरकार और कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर बीज उपलब्ध होने से उन्हें खरीफ मौसम में दलहनी फसल की खेती करने में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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