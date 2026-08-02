Garhwa News: मारपीट में महिला घायल
Garhwa News: गढ़वा के चामा गांव में लकड़ी ले जाने को लेकर हुए विवाद में समीउल्लाह अंसारी की पत्नी मानो खातून घायल हो गई। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि मानो ने लकड़ी जमा की थी, जिससे रशीद अंसारी और उसकी पत्नी ने मारपीट की।
Garhwa News: गढ़वा। मेराल थाना क्षेत्र के चामा गांव में लकड़ी ले जाने को लेकर हुई मारपीट की घटना में समीउल्लाह अंसारी की पत्नी मानो खातून घायल हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मानो लकड़ी जमा की हुई थी। उक्त लकड़ी को रशीद अंसारी अपने घर ले गए। उसका विरोध करने पर रशीद और उसकी पत्नी के द्वारा मारपीट किया गया। उसमें मानो घायल हो गई। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
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