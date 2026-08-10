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Garhwa News: मंगरदह महादेव मंदिर में कांवर और डाक बम ने भी किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: मंगरदह महादेव में डाक बम ने किया जलाभिषेक फोटो डंडई एक: जलाभिषेक के

Garhwa News: मंगरदह महादेव मंदिर में कांवर और डाक बम ने भी किया जलाभिषेक

Garhwa News: डंडई, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत दूसरी सोमवारी को भी आस्था का सैलाब उमड़ा। क्षेत्र के मंगरदह महादेव मंदर लेकर अन्य जगहों के मंदिरों में जलाभिषेक को लेकर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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श्रद्धालुओं की भीड़

मंगरदह महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु क्षेत्र के धुरकी प्रखंड के बालचौरा स्थित कनहर नदी से जल उठाकर बाबा मंगरदह महादेव के शरण में पहुंच जलाभिषेक किया। बाबा के दरबार में जलाभिषेक को लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं में युवतियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। सभी कंधा पर कांवर लचकाते नाचते गाते और डीजे में शिव भक्ति गीतों पर झूमते बाबा के दरबार में पहुंचीं। यहां पहुंच जलाभिषेक कर माथा टेक कर मन्नते मांगी।

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मंदिर कमेटी की जानकारी

मंदिर कमेटी के अनुसार दूसरे सोमवारी के दिन बाबा मंगरदह महादेव के शिवलिंग पर 1800 डाक और कांवर बम श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं डंडई, करके, जरही, सोनेहारा, रारो, पचोर और झोतर गांव के छोटे-बड़े बड़े शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ अच्छी खासी रही। वहां भी महिला और पुरुष श्रद्धालु बढ़-चढ़कर जलाभिषेक किया। मंगरदह महादेव परिसर में दूसरी सोमवारी को चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं देखी गई। बाबा के दरबार से एक किलोमीटर पहले ही मंदिर कमेटी के लोगों के द्वारा चेकनाका लगा दिया गया था। उक्त कारण दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया, ऑटो और अन्य तरह के वाहन वहीं पर रुक गए। वहां से पैदल चलकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे。

FAQs

दूसरी सोमवारी को कितने श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया?
दूसरे सोमवारी के दिन बाबा मंगरदह महादेव के शिवलिंग पर 1800 डाक और कांवर बम श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।
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