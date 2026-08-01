Garhwa News: बड़गड़-भंडरिया को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग, सांसद ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से की मुलाकात

Garhwa News: गढ़वा के सांसद विष्णु दयाल राम ने नई रेल लाइन के अलाइनमेंट में बड़गड़ और भंडरिया को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात कर इस संबंध में पत्र सौंपा। इस परियोजना से क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन स्थानीय लोग निराश हैं कि उनके क्षेत्र को बाहर रखा गया है।

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रस्तावित अंबिकापुर-रामानुजगंज- गढ़वा नई रेल लाइन के वर्तमान अलाइनमेंट में संशोधन कर बड़गड़ और भंडरिया प्रखंडों को शामिल करने की मांग की है। उक्त संबंध में उन्होंने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंप कर बरवाडीह-चिरमिरी- अंबिकापुर रेल लाइन परियोजना को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अंबिकापुर-रामानुजगंज- गढ़वा नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दिया जाना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य कदम है।

स्थानिक निवासी की चिंता उक्त परियोजना से पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि प्रस्तावित अलाइनमेंट में बड़गड़ और भंडरिया जैसे भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम एवं विकास से वंचित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को बताया कि इन दोनों प्रखंडों के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने लगातार उन्हें मांग पत्र सौंपकर रेल मार्ग में शामिल किए जाने की मांग की है।

आंदोलन और जनभावना स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों से इन क्षेत्रों में रेल संपर्क की मांग उठती रही है, लेकिन वर्तमान प्रस्ताव में इन्हें बाहर रखे जाने से लोगों में निराशा और आक्रोश है। उक्त मांग को लेकर कई स्थानों पर आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, जो क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही जनभावना को दर्शाता है।

अवसरों का विकास सांसद ने कहा कि बड़गड़ और भंडरिया आज भी सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। अगर प्रस्तावित रेल लाइन के अलाइनमेंट में संशोधन कर इन क्षेत्रों को जोड़ा जाता है अथवा नया लिंक रेल मार्ग विकसित किया जाता है, तो यहां के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही कृषि एवं वन उत्पादों के विपणन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश और उद्योग की संभावनाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र के समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रेल लाइन के अलाइनमेंट की पुनर्समीक्षा करने, बड़गड़ और भंडरिया को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने लंबे समय से लंबित बरवाडीह-चिरमिरी-अंबिकापुर रेल लाइन परियोजना को भी शीघ्र मंजूरी देकर कार्य शुरू कराने की मांग की।