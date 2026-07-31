Garhwa News: कर्ज के विवाद में सहायक शिक्षक पर जानलेवा हमले का आरोप, चार पर नामजद पर केस दर्ज
Garhwa News: शिक्षक पर जानलेवा हमला मामले में चार पर केस दर्ज भवनाथपुर, प्रतिनिधि। सिंदुरिया
Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। सिंदुरिया गांव में पिछले 27 जुलाई की सुबह सहायक शिक्षक सुनील साह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनकी पत्नी पुनीता देवी ने चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भवनाथपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
आरोप और धमकी
सुनील साह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने गांव के ही प्रमोद साह से एक लाख रुपये कर्ज लिया था। कर्ज की राशि को लेकर प्रमोद लगातार उनके पति पर भुगतान के लिए दबाव बना रहे थे। घटना से करीब तीन दिन पूर्व प्रमोद, उनके पत्नी ज्योति देवी और पिता आरती साह व मां अबरती देवी द्वारा रुपये की मांग करते हुए सुनील साह को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आवेदन में बताया गया है कि 27 जुलाई की अहले सुबह उनके पति बस पकड़ने के लिए रेलवे साइडिंग स्थित यात्री शेड के पास खड़े थे। उसी दौरान टाउनशिप की ओर से दो बाइक पर सवार पांच नकाबपोश वहां पहुंचे और उन्हें बाइक पर बैठाकर घाघरा मुख्य पथ की ओर ले गए।
मारपीट का प्रयास
आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया गया। उसी दौरान सड़क से एक अन्य बाइक को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल सुनील का इलाज कराया गया। पत्नी ने प्राथमिकी में आशंका जताई है कि कर्ज के विवाद को लेकर प्रमोद ने अज्ञात अपराधियों की मदद से उनके पति पर जानलेवा हमला कराया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपों की सत्यता, हमले में शामिल लोगों और घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है।
सामान्य प्रश्न
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