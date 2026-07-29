Garhwa News: गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है फोटो संख्या दो: बुधवार को गुरु

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। डीएवी मॉडल स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रातः हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ हुआ। इसके बाद गुरु वंदना और गुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर दीक्षा कुमारी, आलिया खातून, समीहा परवीन, कनक कुमारी, ग्रेसी केसरी, नरगिस परवीन, सुहानी खातून ने गुरु वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की।

कार्यक्रम का विवरण तत्पश्चात कनक ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि इस संसार में गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। वैभव राज ने गुरु मेरा संसार गीत पर एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत किया। नर्सरी क्लास के बच्चों ने शरारत सॉन्ग पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किये। कक्षा वन की छात्राओं ने मैंने पायल है छनकाई गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। क्लास 2 के शिया और ग्रुप ने ठुमक ठुमक कर गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए कक्षा 3 की सिद्धि एवं ग्रुप ने एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत किया। आलिया परवीन ने इंग्लिश में अपना स्पीच प्रस्तुत किया जिसका सारांश गुरु के प्रति समर्पण था। ग्रेसी केसरी ने अपनी बात कहते हुए बताया कि गुरु के बिना घर पर रहकर इतना ज्ञान पाना संभव नहीं है।

बच्चों के विचार और मार्गदर्शन अतः हमें प्रतिदिन विद्यालय आकर कक्षा में शिक्षकों की बात ध्यान से सुनना चाहिए। परिधि कुमारी ने गुरु महिमा पर बताया कि गुरु के बिना हम सदा अंधकार में रहते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक सुशील केसरी ने बच्चों को अपने माता-पिता ,दादा दादी और बड़ों को प्रणाम करना और उनकी सेवा करने की बात की। प्राचार्य गुलाम सरवर ने बच्चों को बताया कि गुरु सिर्फ विद्यालय वाले गुरु नहीं होते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं वह हमारे गुरु बन जाते हैं। शिक्षक ओमप्रकाश शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों को शुभकामना दी और उन्हें भविष्य में सम्मानित नागरिक और देशभक्त बनने की बात कही।