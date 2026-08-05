Garhwa News: धुरकी-पनघटवा मुख्य सड़क बना जानलेवा गड्ढा, राहगीरों में रोष

Garhwa News: धुरकी, प्रतिनिधि। धुरकी–पनघटवा वाया मीरचइया टाटीदीरी मुख्य सड़क पर बना जानलेवा गड्ढा दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। सड़क के बीचों-बीच बने गहरे गड्ढे से बाइक सवार, साइकिल चालक, ऑटो और छोटे-बड़े वाहनों के चालक परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए सड़क मरम्मत की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर जाने से उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। विशेषकर रात के समय वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

कई बाइक सवार गड्ढे में फंसकर गिर चुके हैं। बताया जाता है कि इस मार्ग से प्रतिदिन धुरकी, पनघटवा, मीरचइया सहित आसपास के कई गांवों के लोग बाजार, विद्यालय, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक आवागमन करते हैं। ऐसे में सड़क की बदहाल स्थिति आम लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और पथ निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों के साथ-साथ सड़कों का नियमित रखरखाव भी उतना ही आवश्यक है। अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है तो राहगीरों को राहत मिलेगी और किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। फिलहाल इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक सावधानी बरतते हुए यात्रा करने को मजबूर हैं और शीघ्र समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।