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Garhwa News: कोयल नदी से जलभरक मंदिरों में पहुंच किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: फोटो मझिआंव दो: सोमवारी पर निकले जलयात्रा में शामिल श्रद्धालु पवित्र सावन महीने के पहले सोमवारी को मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्र

Garhwa News: कोयल नदी से जलभरक मंदिरों में पहुंच किया जलाभिषेक

Garhwa News: मझिआंव, प्रतिनिधि। सावन महीने की पहली सोमवारी पर मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। कई जगह जल यात्रा भी निकाली गई। उसमें मुख्य रूप से मझिआंव नगर पंचायत के चंद्री स्थित प्राचीन शिव मंदिर से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे के साथ राधा कृष्ण मंदिर के महंत केशव नारायण दास के नेतृत्व में जल यात्रा निकाली गई। जलयात्रा में शामिल श्रद्धालु शिव मंदिर से हर-हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, बोल बम के जय घोष के साथ बैलगाड़ी घाट कोयल नदी पहुंचे।

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वहां से जल भरकर पुनः वापस हुए। उस दौरान राधाकृष्ण मंदिर में सभी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेशंकर पर जल अर्पण किया। उसके बाद चंद्री स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया । उसके अलावा नगर पंचायत क्षेत्र के खजूरी मनोकामनेश्वर शिव मंदिर, बुढ़ीखांड़ शिव मंदिर, गोपालपुर के अलावा बरडीहा प्रखंड के श्रृंगारी टोला शिव मंदिर, सेमरी पहाड़ के स्थित मारे गुरु मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों पर पूजा अर्चना की गई। भजन- कीर्तन भी किया गया। मौके पर मथुरा प्रसाद, विरेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिंह, विक्की सिंह उपस्थित थे।

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