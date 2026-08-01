Garhwa News: सभी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज कराना लोकतंत्र की मजबूती : रामेश्वर

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की। पार्टी के पदाधिकारियों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा की। रामेश्वर उरांव ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत भूमिका निभा रहे हैं और सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराना महत्वपूर्ण है।

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान को सफल बनाने और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में पार्टी की भूमिका को और प्रभावी करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाऊस में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों, प्रखंड प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और बूथ स्तर पर कार्य कर रहे बीएलए-2 और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

बैठक की समीक्षा उस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए लोहरदगा विधायक सह पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू के निर्देशन में कांग्रेस के बीएलए-2 और कार्यकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

आगामी रणनीति उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान बीएलओ और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया और स्वयं भी टेलीफोन के माध्यम से बीएलए-2 से संपर्क कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओबैदुल्लाह हक अंसारी ने कहा कि गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों और मंडलों में पार्टी के पदाधिकारी और बीएलए-2 लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

मतदाता जागरूकता अभियान उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। उसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आवश्यक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने विधायक रामेश्वर उरांव, पलामू जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिमला कुमारी, पूर्व विधायक राज राजेंद्र प्रताप देव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीनानाथ तिवारी का अंगवस्त्र व राहुल गांधी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। पूर्व विधायक राज राजेंद्र प्रताप देव ने कहा कि सभी बीएलए-2 को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियान को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना सकें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचकर मतदाता जागरूकता अभियान को और मजबूत करने का आह्वान किया।