Garhwa News: कुशमही में वन भूमि को लेकर हुए विवाद की जांच शुरू
Garhwa News: कुशमही गांव में पौधारोपण के दौरान विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ ने घटना का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। प्रशासन समाधान के लिए प्रयासरत है, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो आंदोलन तेज होगा।
Garhwa News: मेराल, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के कुशमही गांव में पौधारोपण के दौरान हुए विवाद और उसके बाद दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देश पर बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी मयंक भूषण ने कुशमही गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर पूर मामले की जांच की। एसडीओ ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर गठित जांच समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
इधर, मारपीट की घटना और वन विभाग के रवैये से नाराज ग्रामीण समाहरणालय के समक्ष अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। बुधवार को भी उनका धरना जारी रहा। धरना पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एसडीओ ने बताया कि प्रशासन जल्द से जल्द मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धरना दे रहे ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और धरना समाप्त कराने की पहल की जाएगी।उधर धरना दे रहे ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने मारपीट में घायल लोगों के समुचित इलाज और सरकार की ओर से मुआवजा देने की भी मांग की। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी बिंदेश्वरी पासवान, कनीय अभियंता अंकित मिश्रा, पंचायत सचिव शोभित तिवारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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