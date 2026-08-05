Garhwa News: हजरत इमाम हसन और हुसैन की याद में अकीदत के साथ मना चहल्लुम

Garhwa News: गढ़वा, हिटी। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की याद में चहल्लुम का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। उक्त अवसर पर गढ़वा शहर में दो चरणों में जुलूस निकाला गया। उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जुलूस के दौरान अकीदतमंद या हसन, या हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सहित अन्य नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। चहल्लुम के पहले चरण का जुलूस सुबह 11 बजे विभिन्न मोहल्लों से निकलकर गढ़देवी मंदिर चौक पर एकत्रित हुआ। यहां मुस्लिम नवजवानों, बच्चों और बुजुर्गों ने पारंपरिक अखाड़ों के माध्यम से लाठी, तलवार और अन्य हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए।

उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उसके बाद जुलूस मझिआंव मोड़ होते हुए ऊंचरी रोड स्थित कर्बला मैदान पहुंचा। जहां दोपहर करीब दो बजे ताजियादारों और अखाड़ादारों की पारंपरिक मिलनी के साथ पहले चरण का समापन हुआ। चहल्लुम का दूसरा जुलूस शाम सात बजे निकाला गया। वहीं जिलांतर्गत श्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को मोहर्रम के चालीसवां (चहल्लुम) के अवसर पर आपसी भाईचारे, अमन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जुलूस निकाला गया। नगर ऊंटारी, चेचरिया, बंबा, बरडीहा, कुशदंड सहित अन्य गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस्लामिक झंडों, ताज़िया और तिरंगा के साथ पारंपरिक तरीके से जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान या अली, या हुसैन के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बरडीहा कर्बला मैदान में चेहल्लुम के अवसर पर युवाओं ने लाठी, भाला और तलवार के पारंपरिक करतब प्रस्तुत किए। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उस दौरान लोगों ने शांति, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। पूरे आयोजन में अनुशासन और सौहार्द का वातावरण देखने को मिला। जुलूस को शांतिपूर्ण और विधि-व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे।उक्त अवसर पर नगर ऊंटारी अंजुमन कमिटी सरपरस्त शमीम खान, सदर तौहीद खान, तस्लीम खान सीनियर, युवा समाजसेवी महमूद आलम, विधायक प्रतिनिधि तस्लीम खान, तौवाब खान, तुफैल खान, गब्बर मोहर्रम इंतजामिया कमेटी के सदर राकीब अनवर, उसमान अंसारी, साजिद रजा, फिरोज आलम, मसउवर अंसारी, ग्रामीण पुलिस कलाम अंसारी, अहमद अंसारी, साबिद अंसारी, नेसार अंसारी, गुलाम अंसारी डॉ रिजवान अहमद, सगीर,नवाब,अब्दुल अंसारी, आसिफ रजा, नसीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। उधर मझिआंव और बरडीहा प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में भी चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। उस दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरक्षा को लेकर मझिआंव थाना प्रभारी अमित कुमार, बरडीहा थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह, एसआई संजय मुंडा, चंदन प्रधान, मृत्युंजय कुमार राय, एएसआई आलोक कुमार, रणवीर कुमार सहित दोनों थाना क्षेत्र के जुलूस में अन्य पुलिस बल के जवान मुस्तैद रहे।