Garhwa News: वर्तमान समय में गुरु परंपरा को संजोकर रखने की जरूरत : मनोज

Garhwa News: गुरु पूर्णिमा पर गायत्री परिवार की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शिक्षकों के लिए आयोजित सम्मान समारोह का उद्घाटन क

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। अखिल विश्व गायत्री परिवार गढ़वा की ओर से गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया गया। उक्त अवसर पर सभी शक्तिपीठों एवं प्रज्ञा केंद्रों में गायत्री हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से अपने गुरु के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुये युग निर्माण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिये संकल्प लिया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काफी संख्या में परिजनों ने सवा लाख गायत्री जप के अनुष्ठान का भी संकल्प लिया।

समारोह का आयोजन स्थानीय उत्सव गार्डेन के सभागार में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा समिति के बैनर तले जिलास्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उसमें जिले भर के विभिन्न विद्यालयों के 50 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिये सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोजचंद्र झा की ओर से सभी शिक्षकों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गायत्री मंदिर निर्माण में सहयोग के लिये पुष्पा श्रीवास्तव को भी गायत्री मंत्र का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

समारोह के उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच समारोह का उदघाटन प्रधान नयायाधीश के अलावा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ मुरली प्रसाद गुप्ता, प्रो विवेकानंद उपाध्याय, संजय सोनी, विनोद पाठक, शशिशेखर गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, सरयू चंद्रवंशी सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुये प्रधान न्यायाधीश मनोजचंद्र ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देनेवाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखानेवाले मार्गदर्शक और संस्कारों के निर्माता भी होते हैं। इसीलिये भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा दिया गया है क्योंकि अपने शिष्यों को आखिर भगवान का बोध तो गुरु ही कराते हैं। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तब गुरु परंपरा और भारतीय संस्कृति का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।