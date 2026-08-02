Garhwa News: विहंगम योग के मासिक सत्संग में सभी का आदर सम्मान पर जोर
Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। बीपीएम पब्लिक स्कूल ढबरिया में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रखंड स्तरीय मासिक सत्संग संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अन्न मंत्री उपेंद्र नाथ मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में कई लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए और वैदिक भजन गाए। कार्यक्रम का संचालन संदीप कुमार ने किया।
Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत बीपीएम पब्लिक स्कूल ढबरिया में रविवार को ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रखंड स्तरीय मासिक सत्संग संपन्न हुआ।
मुख्य अतिथि का स्वागत
सत्संग के मुख्य अतिथि संस्था के प्रदेश अन्न मंत्री उपेंद्र नाथ मिश्रा ने अखंड दीप प्रज्ज्वलित कर सदगुरु देव के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में उपस्थित अनेक लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए गए। अनेक लोगों के द्वारा वैदिक भजन भी किया गया। प्रदेश के अन्न मंत्री उपेंद्र नाथ के अलावा जिला संयोजक सुरेंद्र विश्वकर्मा, सह संयोजक जवाहर दुबे, जिला युवा प्रभारी प्रदीप तिवारी ने विशेष रुप से सत्संग को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला पत्रिका प्रभारी संदीप कुमार ने किया।
गुरु-शिष्य संबंध
अपने भाव उद्गार में मिश्रा ने कहा कि विहंगम योग संस्थान विश्व के सभी साधु, संत, महंत, संस्थान को आदर सम्मान करता है परंतु जहां वास्तविक योग, भक्ति, मुक्ति की बात आती है तो वहां सदगुरु ही प्रथम है। गुरु और शिष्य का संबंध को मुक्ति तक का संबंध बताया। सूर्य का प्रकाश और जल में कमल का उदाहरण देकर सदगुरु का संबंध बताया। सदगुरु पद उतराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का 2 सितंबर को पावन आगमन की तैयारी तेज करने और एक दिवसीय विहंगम योग समारोह को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श हुआ।
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