Garhwa News: भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है: नागेंद्र नाथ

Garhwa News: खरौंधी प्रतिनिधि। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का रविवार को आगमन हुआ। उस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान भानु ने उन्हें राधा-कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं के बल पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद नागेंद्र नाथ व पूर्व विधायक नाथ त्रिपाठी, भानु प्रताप शाही, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ केतार होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा संगठन महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय जय प्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर उनके पैतृक गांव चांची कला पहुंचे।