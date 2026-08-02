Garhwa News: भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है: नागेंद्र नाथ
Garhwa News: फोटो खरौंधी दो: भाजपा के राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ अन्य लोग भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त
Garhwa News: खरौंधी प्रतिनिधि। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का रविवार को आगमन हुआ। उस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान भानु ने उन्हें राधा-कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं के बल पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद नागेंद्र नाथ व पूर्व विधायक नाथ त्रिपाठी, भानु प्रताप शाही, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ केतार होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा संगठन महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय जय प्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर उनके पैतृक गांव चांची कला पहुंचे।
वहां सभी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया।श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत सभी नेता वापस लौटे और खरौंधी प्रखंड के खोखा निवासी कौशल कुमार सिंह के आवास पर सामूहिक भोजन में शामिल हुए। जहां भाजपा नेता सह सुंडी मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार सिंह और कौशल कुमार सिंह ने सभी भाजपा नेताओं को भगवा गमछा से सम्मानित किया। उस दौरान पूर्व मंत्री भानु ने राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, विकास कार्यों तथा जनता की प्रमुख मांगों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। वहीं राष्ट्रीय संगठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। इसका श्रेय करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, अनुशासन और सेवा भाव को जाता है।
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