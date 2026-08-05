Garhwa News: भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई अंतिम मुकाम तक लड़ेगी आजसू: गोरखनाथ

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। आजसू पार्टी के जिला प्रवक्ता गोरखनाथ चौधरी ने बुधवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर परिषद द्वारा बार-बार पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा को नोटिस भेजना और बयानबाजी करना भ्रामक है। उन्होंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के बारे में कहा कि कहा कि वे पहले जनता के सवालों का जवाब दें, फिर आजसू पार्टी पर उंगली उठाएं। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया है, वह हवा में नहीं बल्कि दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर उठाए गए हैं। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो नगर परिषद की हर योजना, हर खरीद, हर भुगतान और हर टेंडर का हिसाब जनता के सामने रखा जाए।

सच्चाई से भागने के लिए बयानबाजी करना यह साबित करता है कि जनता के सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। आजसू पार्टी किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई अंतिम मुकाम तक लड़ेगी।उन्होंने कहा कि बार-बार नोटिस भेजने से पार्टी के जिला अध्यक्ष डरने वाले नहीं है। सदर एसडीओ की जांच रिपोर्ट में भी कार्यपालक पदाधिकारी पर गड़बड़ी की आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट नगर परिषद अध्यक्ष दौलत सोनी को भी सौंप दी गई है। सोनपुरवा तालाब, कैसर-ए-हिंद की भूमि, स्वागत बोर्ड, स्टील ड्रम, ई-वेस्ट शेड, डस्टबिन खरीद और अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभागों को शिकायतें दी जा चुकी हैं। कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया हुई है। युवा आजसू के प्रदेश संयोजक रविंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि गढ़वा की जनता अब बयान नहीं, जवाब चाहती है। शहर के कचरे का निस्तारण, जल स्रोतों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विकास योजनाओं में पारदर्शिता जैसे सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश सफल नहीं होगी। जनहित के मुद्दे उठाने वालों पर आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदलती। मौके पर केंद्रीय सदस्य नंदू ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे।