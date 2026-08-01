Garhwa News: लातदाग स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर पर प्रपत्र क गठित, तीन का वेतन कटा
Garhwa News: गढ़वा के राजकीय मध्य विद्यालय लातदाग में मध्याह्न भोजन संचालन से जुड़ी शिकायतों पर उपायुक्त ने जांच के निर्देश दिए। जांच में स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। मेराल प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय लातदाग में विद्यालय की व्यवस्था और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) संचालन से संबंधित प्राप्त शिकायत पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय लातदाग की जांच कराई गई।
जांच का परिणाम
जांच के उपरांत प्राप्त जांच प्रतिवेदन और उसमें प्रतिपादित तथ्यों के आधार पर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। जांच प्रतिवेदन के आलोक में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई है। वहीं सहायक अध्यापक संजय कुमार द्विवेदी और प्रियंका द्विवेदी के अलावा संकुल साध सेवी मंजू कुमारी के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन/मानदेय वृद्धि की कटौती की गई है।
जिला प्रशासन का स्पष्ट बयान
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना का समुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। प्राप्त शिकायतों की जांच कर तथ्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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