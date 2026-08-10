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Garhwa News: चंदनी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
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Garhwa News: चंदनी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथधाम के लिए रवाना फोटो खरौंधी एक: देवघर

Garhwa News: चंदनी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

Garhwa News: खरौंधी, प्रतिनिधि। सावन माह की दूसरी सोमवारी के अवसर पर पूजा पाठ कर प्रखंड के चंदनी गांव से दर्जनभर से अधिक कांवरिया का जत्था बाबा बैद्यनाथधाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने गांव के देवी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर मंगलमय यात्रा की कामना की। उसके बाद हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ कांवरियों ने गांव का भ्रमण किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु राजा डोम ने बताया कि सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि सभी कांवरिया पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और जलाभिषेक कर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे।

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उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, सहयोग और सामाजिक एकता का भी संदेश देती है। गांव के युवाओं एवं ग्रामीणों ने यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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