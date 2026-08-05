Garhwa News: कीटनाशक खाकर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास
Garhwa News: गढ़वा जिले के बेलचंपा गांव में 18 वर्षीय चंदू कुमार ने अपने भाई के साथ हुए विवाद के चलते कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत स्थिर बताई है।
Garhwa News: गढ़वा। सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव निवासी विनोद कुमार रवि का पुत्र 18 वर्षीय चंदू कुमार कीटनाशक खा कर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि किसी बात को लेकर भाई से विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर आपस में नोक झोंक हुआ था। उसी बात को लेकर युवक ने कीटनाशक खा लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सक के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।
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