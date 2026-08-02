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Garhwa News: सर्पदंश से किशोर जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर के मकरी आसना बांध टोला में 14 वर्षीय दीपक कुमार को छत पर खेलते समय एक करैत सांप ने काट लिया। उसे तुरंत सीएचसी लाया गया, जहां डॉ. सूर्यकांत ने प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि किसी जहरीले जीव के काटने पर त्वरित इलाज जरूरी है ताकि मरीज की जान बचाई जा सके।

Garhwa News: सर्पदंश से किशोर जख्मी

Garhwa News: भवनाथपुर। थाना क्षेत्र के मकरी आसना बांध टोला निवासी गोरख नाथ यादव के 14 वर्षीय पुत्र को दीपक कुमार को रविवार रात छत पर खेलने के दौरान एक करैत सांप ने काट लिया। उसकी सूचना घर वाले को मिलते ही लोग तुरंत इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे जहां चिकित्सक सूर्यकांत कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घटना के बारे में दीपक ने बताया कि रात में अपने भाई बहनों के साथ घर के छत पर खेल रहा था। उसी दौरान उसके पैर से सांप लिपट गया। डॉ सूर्यकांत ने लोगों से अपील किया कि किसी भी जहरीले जंतु के काटने के बाद बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंचे।

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समय पर इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

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