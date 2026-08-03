Garhwa News: बिजली का करंट लगने से किशोर गंभीर, इलाज जारी

Garhwa News: भवनाथपुर। थाना क्षेत्र के मकरी गांव में बिजली का करंट लगने से 12 वर्षीय आदित्य कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन-फानन में उसे घायल अवस्था में भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक डॉ. जयप्रकाश पंडित की देखरेख में उसका प्राथमिक उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मनीष कुमार के पुत्र आदित्य कुमार अपने छोटे भाई के साथ घर के अंदर था। वहीं परिवार के अन्य सदस्य घर के बाहर काम कर रहे थे। उसी दौरान आदित्य घर में लगे बेड का स्विच ऑन करने के लिए गया। स्विच के पास बिजली का नंगा तार होने के कारण वह उसके संपर्क में आ गया और करंट लगने से मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा।आदित्य