झारखंड में गौतस्करी का खुलासा, पकड़े गए 500 से अधिकर गौवंश

मिली जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पहले से ही सूचना मिल रही थी कि पशु तस्कर अब बड़े कंटेनर गाड़ियों में गोवंशीय पशुओं को उत्तर प्रदेश से लेकर गढ़वा आते हैं। यहां कंटेनर से उतार कर कच्चे रास्ते से उन्हें जिले के बाहर भेज दिया जाता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सिंह ने बताया कि आज भी कंटेनर में भरकर पशुओं को लाए जाने की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। उसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर से सटे नवादा गांव में रेलवे लाइन के किनारे कच्ची रास्ते से ले जाए जा रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि गोवंशीय पशुओं को नवादा गांव से गढ़वा थाना लाए जाने के दौरान सदर अस्पताल के समीप एक ही मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उलझने का प्रयास किया। तब तक वहां पुलिस भी पहुंच गई। मोटरसाइकिल सवार दो युवक भाग गए। वहीं एक युवक पुलिस हिरासत में आ गया है। इधर, उक्त संबंध में पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फिलवक्त कुछ भी बताने से इंकार किया।