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झारखंड में दो बाइकों की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत, पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वा
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झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार शाम पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतकों की पहचान आर्यन चौबे, प्रभात सिंह और रोहित सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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28 deaths in road accidents within 8 months this time of driving in Pauri is fatal

झारखंड के गढ़वा जिले में गुरुवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। भवनाथपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतकों की पहचान आर्यन चौबे, प्रभात सिंह और रोहित सिंह के रूप में हुई है।

भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि आर्यन चौबे पेट्रोल पंप के पास स्थित एक प्रतिष्ठान में काम करता था। वह ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। दूसरी ओर, प्रभात सिंह और रोहित सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर भवनाथपुर से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

झारखंड में धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र स्थित सदरयाडीह में गुरुवार को सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया।

करीब 10 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में उतरे दो मजदूर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है, वहीं स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब एक महीने से बंद पड़े नए सेफ्टी टैंक को गुरुवार को सफाई के लिए खोला गया था। सदरयाडीह निवासी दिलीप महतो और महुदा थाना क्षेत्र के अंधारी निवासी राजेश महतो टैंक के भीतर सफाई के लिए उतरे थे। कुछ ही देर में दोनों जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए।

आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें बाहर निकालकर बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा थाना पुलिस और अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में दम घुटने और जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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